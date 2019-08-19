Доставка пернатых: в Татарстане экологи спасли заблудившихся в огороде лебедят

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Двух лебедят, заблудившихся в огороде и запутавшихся в рассаде, обнаружил житель села Нижняя Стерля Азнакаевского района. Потерявшихся крупных птенцов вытащили из травы и доставили до озера экологи. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Местный житель по имени Ахат сначала обратился на один из местных телеканалов. Мужчина не знал, что делать, потому что к нему в огород забрались два лебеденка. Птицы были обнаружены среди рассады. Несмотря на крупный размер, это еще малыши, поскольку у них оперенье еще не белого, а серого цвета. Возраст у них небольшой», — сообщила пресс-секретарь Минэкологии РТ Лилия Мулюкова.

Специалисты пресс-службы Минэкологии РТ сразу сообщили о данном происшествии в районное территориальное управление. Экологи оперативно выехали на место, взяли обессилевших и напуганных птенцов на руки и доставили на машине к местному озеру Лебяжье.

Очутившись в водоеме, беглецы сразу поплыли. Экологи намерены наблюдать в дальнейшем за их судьбой.

«Очень надеемся, они здесь приживутся, мы вместе с местными жителями будем следить за их дальнейшей судьбой», — отметила госинспектор Эльза Валеева.

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