«Чужие не поймут»: как в Автограде на фестивале «Сказки на Каме» разрушали стереотипы горожан

(Набережные Челны, 19 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах прошел фестиваль современного искусства и краеведения «Сказки на Каме». Посетители мероприятия позже признались в соцсетях, что не ожидали увидеть свой город в таком неожиданном ракурсе.

Вот уже второй год подряд организаторы фестиваля разрушают стереотипы о Набережных Челнах как о скучном, сером и неинтересном городе. «У нас очень много необычного, уникального и волшебного. Надо только отбросить шаблоны и посмотреть на Челны другими глазами», — утверждают они.

Необычной была и подготовка к фестивалю. Ему предшествовала работа четырех арт-резиденций: лабораторий графического репортажа, уличного театра, дизайна и документальной анимации. На протяжении двух недель 20 человек в каждой из лабораторий занимались с приглашенными экспертами и разрабатывали фестивальный продукт. Все эти мероприятия проводились на средства гранта Президента РФ Владимира Путина.

В выходной день выпускники резиденций презентовали свои творческие проекты. Так, цех анимации показал мультфильмы, созданные детьми в разных техниках. Детско-подростковая лаборатория «ProТебя» представила постановку «Челны от детства до сегодня». Ее куратор и режиссер спектакля Алина Бабенко рассказала, что все началось с мини-интервью. Юных челнинцев в возрасте от 10 до 14 лет спросили, каким они запомнили город своего раннего детства и каким они видят его сейчас. После чего участники будущего спектакля отобрали самые интересные истории и воплотили их в стиле «вербатим» (жанр, в основе которого лежат интервью с реальными людьми — прим. Т-и).

Презентации других резиденций можно было не только оценить визуально, но и потрогать руками и даже взять на память. Ребята воплотили свое видение знаковых мест и особенностей города в принтах на футболках, открытках, наклейках и комиксах.

Комиксы или графические репортажи, выполненные подростками из Челнов, вызвали у посетителей фестиваля особый восторг.

Если верить мифам, воплощенным в «мультяшные» картинки, то металлические птицы, установленные на набережной Табеева, оживают раз в год и летают над рекой. А однажды такая птица на лету снесла яйцо, которое упало и пробило набережную. Вот так образовался всем известный провал. Его уже заделали, но память о нем, как выяснилось, в народе жива и даже обрастает сказками.

Судя по рисункам, дети очень много знают о заброшенных местах города. Так, в одном из комиксов автор изобразил парк «Гренада», который долгое время оставался местом исключительно для пряток. Долгострой на проспекте Хасана Туфана, который в этом году сносят, дети, оказывается, называли «бабочкой» — именно такой образ приходил на ум озорным челнинцам.

У гостей фестиваля также была возможность ощутить свой город наощупь: на площадке были выставлены 11 черных ящиков, в которые можно было запустить руку, а потом угадать, что имел в виду автор.

В течение всего дня на фестивале работала рок-площадка. Вниманию зрителей был представлен проект «Квартирка OZZY». В нем участвовали ученики и преподаватели школы рока, местные и приезжие музыканты. Исполнители подготовили каверы на известные композиции, а также песни собственного сочинения.

После фестиваля челнинцы оставили немало восторженных отзывов в соцсетях.

«Люди у прилавков восхищались, фотографировали и покупали вещи с символикой Челнов. Было удивительно и непривычно осознавать, как много у нас самобытного и особенного. Привычное и родное, оказывается, может быть и культовым. Где-то глубоко в подсознании мы, челнинцы, это понимали, но никак не могли выразить. А „Сказкам на Каме“ это удалось», — написал один из посетителей фестиваля.

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