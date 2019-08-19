В Минэкономразвития РФ предложили способ сократить расходы на строительство трассы Москва – Казань

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). В Минэкономразвития России нашли способ сократить расходы на строительство трассы Москва — Казань, сообщает ТАСС.

Отмечается, что предлагается вместо платной автодороги Москва — Казань построить новую трассу только до Владимира, а на оставшемся отрезке провести реконструкцию существующей трассы М7 Москва — Уфа. В ходе ремонта дорогу расширят до трех полос в тех местах, где их сейчас две, и достроят объезды Владимира, Нижнего Новгорода, Гороховца и Чебоксар.

Подобный подход позволит сократить расходы на проект с 539 млрд рублей до 279 млрд рублей. По словам главы министерства Максима Орешкина, предложение позволит «максимально эффективно использовать бюджетный ресурс».

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