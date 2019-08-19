Лучшие шеф-повара России проведут мастер классы на фестивале «Вкусная Казань»

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В период проведения чемпионата по рабочим профессиям WorldSkills с 23 по 25 августа в столице Татарстана возле Центра семьи «Казан» в шестой раз пройдёт фестиваль «Вкусная Казань». Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Фестиваль станет ещё вкуснее благодаря новой концепции и запланированным активностям на тематических зонах, на которые будет разделен фестиваль», — отметила спикер.

Татарскую кухню презентуют национальные рестораны и кафе города. Кроме этого, широко будут представлены разные кухни мира — европейская, средиземноморская, кавказская, азиатская, американская и японская.

«Каждый час работы данной зоны будет посвящён определенной географической точке мира, и в течение этого времени можно будет узнать интересные факты и попробовать блюда определенной страны», — поделилась Дарья Санникова.

Ещё одна зона — стрит-фуд и кухня на колёсах. Здесь организуют битву бургеров, а на музыкальной сцене выступят уличные артисты, диджеи и представители урбан-культуры.

«В специально отведённой зоне-лектории выступят интересные гости и спикеры, которые представят различные угощения, выступят с мастер-классами на тему питания от лучших шеф-поваров Казани и России», — подчеркнула директор Комитета по развитию туризма.

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