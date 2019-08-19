Агентство Fitch улучшило кредитный рейтинг Татарстана

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Татарстана. Изменение произошло на фоне недавнего повышения рейтинга России, сообщается на официальном сайте агентства.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Татарстана был повышен с уровня ВВВ- до ВВВ со стабильным прогнозом.

«Любое рейтинговое действие по РДЭ России приведет к соответствующему рейтинговому действию по РДЭ данных регионов», — объяснили аналитики Fitch в тексте пресс-релиза.

Изменения рейтинга коснулись не только Татарстана — показатель также вырос у Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого АО, Челябинской области и Башкортостана.

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