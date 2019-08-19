В ходе подготовки города к WorldSkills в Казани отремонтировали 86 дорог

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Традиционно в Казани уделили большое внимание благоустройству города и подготовке к чемпионату WorldSkills, отметил на деловом понедельнике в мэрии Казани первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Подготовка к крупным международным событиям стала драйвером развития инфраструктуры Казани. В преддверии чемпионата в городе отремонтировано 86 участков дорог, в рамках проекта „Одна школа — одна страна“ отремонтированы 37 зданий образовательных учреждений и благоустроены 34 школьных территории», — отметил спикер.

Уделяется большое внимание благоустройству города. Всего в Казани создано 22 тыс. кв. метров цветников, собрано 11 объемных цветочных композиций, в том числе и символы WorldSkills — Алмаз и Алтын — сделаны из цветов.

Гафаров добавил, что слаженная работа всех служб позволила городу успешно подготовиться к проведению WorldSkills и к встрече гостей из разных стран мира.

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