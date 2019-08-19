Открытие WorldSkills 2019 планируют транслировать в прямом эфире по одному из федеральных каналов

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В мэрии Казани прорабатывают вопрос о проведении прямой трансляции открытия мирового чемпионата WorldSkills, на котором выступят звезды российской эстрады и единственный робот с гражданством София, по федеральному каналу. Об этом сообщил на деловом понедельнике в мэрии Казани первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Прямая трансляция открытия чемпионата WorldSkills будет вестись на официальном сайте чемпионата, также сейчас прорабатывается вопрос прямой трансляции на одном из федеральных каналов», — отметил спикер, добавив, что на данный момент идут переговоры с представителями о возможности проведения прямого эфира.

Церемония будет посвящена пути становления профессионала, будут использованы технические новшества, например, технологии виртуальной реальности. Шоу ставит команда народного артиста России, продюсера Игоря Крутого и режиссера Алексея Сеченова.

В торжественном открытии WorldSkills примут участие творческие коллективы Казани, Татарстана и известные исполнители России. Среди них певица Елка, исполнитель Александр Панайотов, певица Ян Гэ и другие. Также для зрителей открытия организаторы подготовили сюрприз в виде единственного в мире робота-андроида Софии, получившего гражданство и паспорт Саудовской Аравии.

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