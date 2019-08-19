(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Пьяный водитель каршерингового авто «Яндекс.Драйв» устроил массовое ДТП в Казани, сообщили в Муниципальной службе полка ДПС в Казани.

«Вчера утром 25-летний мужчина за рулем арендованной "Шкоды" на улице Фучика не выбрал безопасную дистанцию и протаранил идущий впереди "Дэу". Иномарку откинуло на "Калину", а "Калина" столкнулась с "Рено". Все три авто стояли в момент ДТП на красном сигнале светофора», – рассказали в организации.

После аварии молодой человек попытался сбежать, однако его успели задержать росгвардейцы, которые передали виновника ДТП в руки автоинспекторов.

Медосвидетельствование водитель проходить отказался, машина «Яндекс.Драйв» получила серьезные повреждения – автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

Как выяснилось, двумя часами ранее этот же водитель был задержан с подозрением на алкогольное опьянение на Фучика за рулем каршерингового «Фольксвагена».

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