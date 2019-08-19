Во время подготовки и проведения Дня города в Казани ограничат движение

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Во время проведения Дня города в Казани ограничат движение на некоторых участках дорог. Об этом на деловом понедельнике в казанской мэрии рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

«Будет ограничено движение в местах проведения праздничных мероприятий на площади Тысячелетия и около Центра семьи "Казан"», — отметил спикер.

Он добавил, что с 27 по 28, с 28 по 29 августа с 10 вечера до 6 утра закроют площадь Тысячелетия и улицу Ташаяк. Также ограничение будет действовать с 8 часов вечера 29 августа до 6 утра 31 августа.

«В день мероприятий [с 7.00 и до 00.00] у Чаши будет перекрыта улица Сибгата Хакима на участке от улицы Бондаренко до Декабристов», — уточнил Азат Абзалов.

Кроме этого, для удобства гостей и жителей столицы Татарстана городской общественный транспорт будет работать по усиленному графику до 00.00.

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