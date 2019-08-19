Во время WorldSkills в «Казань Экспо» организуют зону питания площадью около 10 тыс. кв. метров

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Во время чемпионата WorldSkills участники, организаторы и гости соревнований смогут подкрепиться на трёх площадках — в «Казань Экспо», Деревне WorldSkills и Академии тенниса. Об этом сообщила на деловом понедельнике в мэрии Казани генеральный директор департамента продовольствия и соцпитания Рима Мухамедшина.

«Департамент организует питание гостей и участников чемпионата на трех объектах: "Казань Экспо", учебно-лабораторный комплекс Поволжской академии спорта в Деревне WorldSkills и Академия тенниса», — рассказала спикер.

Мухамедшина добавила, что в «Казань Экспо» будут проходить все основные события чемпионата и для питания аккредитованных участников возведена временная конструкция главного ресторана общей площадью 9,7 тыс. кв. метров, из которых 5 тыс. кв. метров занимает зал для приема пищи на 2 тыс. посадочных мест. Главный ресторан начал работать 13 августа.

Для участников и гостей чемпионата WorldSkills разработано меню пятиразового питания по типу шведского стола, который представляет собой по пять линий раздачи для европейской и азиатских кухонь, две линии для халяльного питания, а также зоны с пиццей и салат-баром. Всего в главном ресторане «Казань Экспо» будут работать 1200 человек.

Кроме того, обустроят 83 чайных стола в разных кластерах МВЦ, здесь гостям и участникам предложат горячие напитки и кондитерские изделия.

В Деревне WorldSkills зоны питания будут размещены на трех этажах учебно-лабораторного комплекса Поволжской академии спорта. Питание организовано по тому же принципу, как и в «Казань Экспо».

В Академии тенниса питание для волонтеров чемпионата WorldSkills организуют на двух этажах.

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