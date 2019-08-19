Американский риск-менеджер Нассим Талеб расскажет участникам WorldSkills о трендах рынка труда

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Известный американский эссеист и риск-менеджер Нассим Талеб примет участие в деловой программе грядущего чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills в Казани. Он расскажет о современных трендах рынка труда и развитии человеческого капитала. Об этом сообщается на официальном портале WorldSkills Kazan 2019.

«Талеб является автором многотомного цикла Incerto. Три книги цикла „Черный лебедь“, „Обманутый случайностью“ и „Антихрупкость“ переведены на 36 языков», — указано на персональной странице спикера на сайте WorldSkills.

Планируется, что Нассим Талеб примет участие сразу в двух сессиях деловой программы чемпионата. Первая будет посвящена необходимости непрерывного обучения работников в условиях современного рынка труда. Также писатель расскажет о роли мирового сотрудничества в развитии человеческого капитала.

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