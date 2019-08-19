Деревню Универсиады на время ЧМ по рабочим профессиям превратили в Деревню WorldSkills

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Деревня Универсиады, которую на время мирового чемпионата рабочих профессий назвали Деревней WorldSkills, принимает 5,7 тыс. участников соревнований из-за рубежа. Об этом рассказали на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«Все 228 отелей, гостиниц и хостелов Казани на 19 тыс. мест прошли необходимую квалификацию и готовы встретить участников и болельщиков чемпионата. Напомню, что для участников чемпионата подготовлены места в Деревне WorldSkills, которая для жителей Казани известна как Деревня Универсиады», — сообщил первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров.

Для оперативной регистрации, заселения и содействия в решении возникающих вопросов гостей и участников чемпионата в местах проживания будут задействованы 52 менеджера, владеющих английским языком.

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