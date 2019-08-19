В дни открытия и закрытия WorldSkills 2019 около «Казань Арены» ограничат движение транспорта

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). В дни открытия и закрытия мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019, а также в день генрепетиции — 21, 22 и 27 августа введут ограничение движения транспорта на прилегающей к стадиону «Казань Арена» территории. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров.

«Жители и гости города смогут оставить свои автомобили на четырех перехватывающих парковках ближайших торговых центров — у ТЦ “Леруа Мерлен”, ТЦ XL, “Мегастрой”, “Ривьера”, Дворца единоборств “Ак Барс” и крытом паркинге “Татнефть Арены”», — отметил спикер.

Он также напомнил, что для удобства зрителей от станции метро «Козья слобода» до ТЦ XL с 16 до 24 часов каждые 5 минут будут курсировать бесплатные шаттлы.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», 21, 22 и 27 августа движение транспорта ограничат:

1) на ул. С. Хакима в оба направления, на участке от пр. Ф. Амирхана до ул. Чистопольская;

2) на ул. Чистопольская в оба направления, на участке от ул. С. Хакима до съезда на пр. Х. Ямашева в направлении ул. Академика Арбузова и при движении со стороны ул. Гаврилова до дома № 75 по ул. Чистопольская;

3) по обеим сторонам местного проезда, прилегающего к ул. Чистопольская, на участке между ул. Адоратского и пр. Ямашева;

4) на правоповоротном съезде с пр. Ямашева на ул. Чистопольская при движении от ул. Адоратского;

5) ограничено движение транспортных средств по ул. Адоратского, в направлении от ул. Четаева в сторону ул. Чистопольская;

6) ограничены выезды с ул. Нигматуллина и А. Козина на ул. С. Хакима;

7) организовано двухстороннее движение по ул. Нигматуллина, на участке между улицами С. Хакима и Чистопольская, разрешен левый поворот с ул. Нигматуллина на ул.Чистопольская путем демонтажа барьерных ограждений.

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