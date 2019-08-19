(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). В Казани спасатели помогли ребенку снять с дерева ключи от дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сотрудники ЗПСО №2 отправились на улицу Батыршина, где во дворе дома 12-летний ребенок залез на дерево за ключами от дома и не мог спуститься обратно. На момент появления расчета, мальчик смог слезть сам, однако ключи он так и не достал», – рассказали в МЧС.

В итоге спасатели поставили трехколенную лестницу, сняли ключи мальчика и заодно спилили ветку, опасно свисавшую с дерева.

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