В России могут запретить свободную продажу военной формы

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). В России могут ввести наказания за незаконную продажу армейского обмундирования. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс разрабатывает Минобороны РФ, пишут «Известия».

Сейчас военное обмундирование продается свободно — удостоверение просят предъявить только при покупке формы правоохранительных структур.

Кроме того, в ведомстве намерены ужесточить ответственность за незаконное ношение военной формы и знаков различия. «Этим пользуются ряженые, которые надевают камуфляж и попрошайничают, прикидываясь ветеранами боевых действий Афганистана, Чечни, а сейчас и Сирии», — рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

По мнению эксперта, с ситуацией нужно бороться, поскольку она подрывает авторитет Вооруженных Сил РФ.

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