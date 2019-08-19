Минздрав РФ предложил снимать стресс на работе физкульт-брейками

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Минздрав России предложил работодателям устраивать для сотрудников физкульт-брейки — это поможет снизить стресс и напряжение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на программу «Укрепление здоровья работающих», разработанную экспертами ведомства.

«Цель — снятие напряжения, стресса, снижение утомляемости, профилактика производственного травматизма в течение рабочего дня», — говорится в программе.

Для таких перерывов нужно будет разработать специальные комплексы упражнений совместно со специалистами по физической активности. Предполагается, что физкульт-брейки будут проводиться как минимум один раз в день.

Кроме того, чтобы сохранить психологическое здоровье сотрудников, Минздрав предложил создать на рабочем месте комнаты психоэмоциональной разгрузки. Это должны быть отдельные помещения с современным оборудованием — массажными креслами, капсулами сна и аромалампами.

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