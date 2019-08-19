В России начали действовать новые правила ввоза фруктов и овощей через границу

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля: на ряде таможенных пунктов будут проверять, есть ли в багаже и ручной клади овощи, фрукты или цветы. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, через границу нельзя перевозить более 5 кг фруктов, овощей, семян и других продуктов. Число букетов не должно превышать 3, а в каждом из них не должно быть больше 15 цветов.

В случае превышения пассажир должен показать фитосанитарный сертификат — без него продукцию изымут, отправят обратно или уничтожат.

Таможня сообщит о своем решении через единую систему межведомственного электронного взаимодействия Россельхознадзора.

Ограничения касаются ананасов, орехов, авокадо, капусты, томатов, картофеля, елок, веток хвойных деревьев и других.

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