Полина Шевчук

19 августа 2019, 06:59

Происшествия

Водитель иномарки в Казани насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу на красный свет

Рекомендуем

Происшествия

Водитель иномарки в Казани насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу на красный свет

Наезд на пешехода произошел накануне около десяти часов вечера на улице Несмелова.

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Водитель иномарки «Хендэ» в Казани насмерть сбил 22-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный свет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«Накануне около 22.00 на улице Несмелова 30-летний водитель "Хендэ" совершил наезд на 22-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу», – уточнили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

От полученных травм 22-летний молодой человек скончался еще до прибытия медиков скорой помощи. Как сообщили свидетели ДТП, пешеход переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. 

«Напоминаем, что проезжую часть следует пересекать только на разрешающий сигнал светофора и по пешеходному переходу, убедившись при этом в отсутствии на дороге движущегося транспорта», – напомнили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

ГИБДД Казани оштрафовала водителя, прокатившего приятеля на крыше авто

Новости дня
08:00
Госавтоинспекция и врачи РКБ научат молодых родителей РТ использовать детские автокресла

В Татарстане стартует проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Детство без опасности».

07:40
Минздрав РФ предложил снимать стресс на работе физкульт-брейками
07:18
В России начали действовать новые правила ввоза фруктов и овощей через границу
06:59
Водитель иномарки в Казани насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу на красный свет

Наезд на пешехода произошел накануне около десяти часов вечера на улице Несмелова.

06:20
Психотерапевт Екатерина Сигитова представит казанцам книгу «Рецепт счастья»

Книга рассказывает о том, как современному человеку принять особенности своего тела и характера.

05:32
В пестречинском селе Татарское Ходяшево появилась новая спортплощадка

К концу текущего года число универсальных спортплощадок в районах Татарстана приблизится к тысяче.

04:28
Фильм – номинант на главный приз Берлинского фестиваля покажут в Казани

Кинопоказ будет организован в Центре современной культуры «Смена».

03:40
Молодежь Рыбной Слободы предложила активнее трудоустраивать подростков

Организованная Минмолодежи Татарстана экспедиция «Автобус 14..30» побывала в Рыбно-Слободском районе РТ.

02:26
Участники фестиваля палаточных лагерей РТ побывали в заказнике «Чистые луга»

Фестиваль «Звезды Галактики», ранее именовавшийся «Звездный десант», в этом году прошел уже в десятый раз.

01:25
Владельцу земснаряда грозит штраф за нарушение условий добычи песка на Каме

Земснаряд вел добычу песчано-гравийной смеси вне границ согласованного участка.

00:32
Рекультивацию незаконной свалки обсудили в селе Прости Нижнекамского района

Участники слушаний поддержали проект рекультивации.

18.08 23:20
Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Набережных Челнах

Участникам необходимо будет иметь при себе допуск врача.

18.08 22:28
В Госалкогольинспекции РТ рассказали, как правильно выбрать и купить дыню

В ведомстве напомнили, что покупать бахчевые лучше всего с конца августа до октября.

18.08 21:59
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера
18.08 21:20
Волейболисты Татарстана победили на Всемирных играх полицейских и пожарных в Чэнду

Выступавшая во втором дивизионе сборная России заняла третье место.

18.08 20:56
За год средний платеж за услуги ЖКХ вырос на 5%
18.08 20:18
Высший пилотаж и профориентация от авиастроителей: Казань приняла праздник «Я выбираю небо!»

Летчики продемонстрировали свое мастерство в небе над городом, а предприятия Татарстана презентовали у «Чаши» свои достижения.

18.08 19:54
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике педикулеза
18.08 19:22
В школах Набережных Челнов состоится массовая смена директоров

Официально новые руководители образовательных учреждений будут представлены на августовском педагогическом совещании.

18.08 18:48
Автор победного гола в матче «Рубина» с «Арсеналом»: Приятно впервые забить за казанский клуб

Евгений Марков отметил, что перед ним «стояла задача принять мяч и пробить – принял и попал».

18.08 18:37
Роспотребнадзор по РТ исследует причины отравления отдыхавших в Иннополисе детей

По предварительной информации, заболевшие дети накануне питались в одном из казанских кафе.

18.08 18:17
Минздрав РТ опроверг информацию о госпитализации 34 детей из лагеря в Иннополисе

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу доставлены четыре отравившихся ребенка.

18.08 18:15
Приставы смогут оповещать должников о запрете на выезд по SMS
18.08 18:06
Зурико Давиташвили: Хочу забивать за «Рубин», но главное – чтобы побеждала команда

Нападающий казанского клуба прокомментировал эпизод матча с «Арсеналом», в котором он попал в перекладину.

18.08 17:46
Эстафета флага WorldSkills завершилась в Казани

Сначала вертолет с флагом пролетел над городом, а затем нашивку с гербом города на знамя прикрепил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

События