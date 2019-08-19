Водитель иномарки в Казани насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу на красный свет

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Водитель иномарки «Хендэ» в Казани насмерть сбил 22-летнего мужчину, который переходил дорогу на красный свет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«Накануне около 22.00 на улице Несмелова 30-летний водитель "Хендэ" совершил наезд на 22-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу», – уточнили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

От полученных травм 22-летний молодой человек скончался еще до прибытия медиков скорой помощи. Как сообщили свидетели ДТП, пешеход переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

«Напоминаем, что проезжую часть следует пересекать только на разрешающий сигнал светофора и по пешеходному переходу, убедившись при этом в отсутствии на дороге движущегося транспорта», – напомнили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

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