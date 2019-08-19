Фильм – номинант на главный приз Берлинского фестиваля покажут в Казани

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). В Центре современной культуры смена в среду, 21 августа, будет организован предпремьерный показ номинированного на главный приз Берлинского кинофестиваля и фестиваля «Сандэнс» фильма «Божественная любовь» бразильского режиссера Габриэля Маскаро.

Картина, в производстве которой помимо Бразилии участвовали Уругвай, Дания, Норвегия, Чили и Швеция, вышла на экраны в 2019 году.

В фильме изображена крупнейшая страна Латинской Америки в 2027 году, где «люди обращаются к Богу через кабинки автомолитв и устраивают в честь Всевышнего рейв-вечеринки». Главная героиня по имени Жоана консультирует находящиеся в кризисе супружеские пары, а свободное время отдает использующей крайне радикальный способ сближения супругов религиозной общине.

Повторные показы состоятся 22 и 23 августа. Начинаться кионосеансы будут в 19.30, отмечает пресс-служба «Смены».

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