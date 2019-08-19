Татар-информ

19 августа 2019, 06:20

ОбществоЗдоровье и среда

Психотерапевт Екатерина Сигитова представит казанцам книгу «Рецепт счастья»

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ОбществоЗдоровье и среда

Психотерапевт Екатерина Сигитова представит казанцам книгу «Рецепт счастья»

Книга рассказывает о том, как современному человеку принять особенности своего тела и характера.

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Завтра, 20 августа, в казанском Центре современной культуры «Смена» состоится презентация книги «Рецепт счастья» психотерапевта Екатерины Сигитовой с участием автора, сообщает пресс-служба центра.

В своей работе врач, страдающая неизлечимым кожным заболеванием – ихтиозом, на примерах из собственной жизни и историй других людей рассказывает, как «найти точку опоры и научиться любить себя с любыми особенностями и проблемами». При этом автор книги не только анализирует возможные пути к принятию особенностей своего тела и характера, но и дает соответствующие практические советы, отмечают организаторы мероприятия.

Екатерина Сигитова – психотерапевт, доктор психологии (степень присвоена Карловым университетом в Праге), автор множества о воспитании детей, о психологических явлениях и процессах, о принятии себя и о людях с особыми потребностями.

Встреча начнется в 19.30. Вход на мероприятие будет свободным. 

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