Участники фестиваля палаточных лагерей РТ побывали в заказнике «Чистые луга»

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Участники прошедшего в Чистопольском районе Татарстана республиканского фестиваля палаточных лагерей для детей и подростков «Звезды Галактики» стали гостями государственного природного заказника «Чистые луга». Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Сначала сотрудники заказника организовали для гостей фестиваля экопрограмму «Мы из Красной книги». В интерактивной лекции они рассказали о природных заказниках Татарстана, включая и «Чистые луга», а также об обитающих там животных, занесенных в Красную книгу.

Затем состоялась закрепляющая игра, в которой соревновались десять команд, каждая из которых представляла один из районов РТ. Победу одержала сборная команда «Звезды Континентов» Чистопольского района. Начальник заказника «Чистые луга» вручил всем принявшим участие в состязании памятные подарки и грамоты от Государственного комитета Татарстана по биологическим ресурсам.

Для победившей же команды была проведена экскурсия по экомаршруту № 1 вдоль реки Прость протяженностью 7,5 км. «В ходе экскурсии ребята смогли воочию увидеть тех представителей Красной книги, о которых шла речь в лекции», – отмечается в сообщении.

Фестиваль «Звезды Галактики», ранее именовавшийся «Звездный десант», в 2019 году прошел уже в десятый раз. На этот раз он объединил 223 участников из десяти районов Татарстана в возрасте от 10 до 17 лет.

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