Рекультивацию незаконной свалки обсудили в селе Прости Нижнекамского района

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). В селе Прости Нижнекамского района обсудили проект рекультивации несанкционированной свалки, расположенной в окрестностях населенного пункта. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В слушаниях приняли участие 47 жителей муниципального образования, включая депутатов сельского, городского и районного Советов, а также представителей общественных организаций.

«Участники смогли оценить проектную документацию о планируемых работах. Данный проект был поддержан участниками слушаний», – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Предполагается, что рекультивация свалки будет произведена за счет средств, выделяемых по федеральному проекту «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология». Он нацелен на ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018-го несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда к 2024 году.

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