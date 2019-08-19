Татар-информ

19 августа 2019, 00:32

Общество

Рекультивацию незаконной свалки обсудили в селе Прости Нижнекамского района

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Общество

Рекультивацию незаконной свалки обсудили в селе Прости Нижнекамского района

Участники слушаний поддержали проект рекультивации.

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). В селе Прости Нижнекамского района обсудили проект рекультивации несанкционированной свалки, расположенной в окрестностях населенного пункта. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В слушаниях приняли участие 47 жителей муниципального образования, включая депутатов сельского, городского и районного Советов, а также представителей общественных организаций.

«Участники смогли оценить проектную документацию о планируемых работах. Данный проект был поддержан участниками слушаний», – отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Предполагается, что рекультивация свалки будет произведена за счет средств, выделяемых по федеральному проекту «Чистая страна» в рамках национального проекта «Экология». Он нацелен на ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018-го несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда к 2024 году. 

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Рекультивацию незаконной свалки обсудили в селе Прости Нижнекамского района

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