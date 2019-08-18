Владельцу земснаряда грозит штраф за нарушение условий добычи песка на Каме

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Владелец земснаряда «К-3412» может быть оштрафован за несоблюдение условий лицензионного соглашения. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Обнаружили нарушение сотрудники Прикамского территориального управления ведомства. В ходе рейда по акватории Нижнекамского водохранилища они выяснили, что земснаряд вел на реке Каме добычу песчано-гравийной смеси вне границ согласованного участка.

«В отношении недропользователя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ <...>», – отмечается в сообщении Минэкологии.

Теперь компании грозит штраф в размере 300 тыс. рублей.

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