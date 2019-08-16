Госавтоинспекция и врачи РКБ научат молодых родителей РТ использовать детские автокресла

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Госавтоинспекция совместно с общественностью и врачами перинатальных центров научит молодых родителей Татарстана пользоваться детскими удерживающими устройствами при автомобильных перевозках.

Мероприятие пройдет в рамках трехлетнего проекта по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов «Детство без опасности». Обучение состоится 20 августа 2019 года в 11.00 в перинатальном центре Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения РТ по улице Оренбургский тракт, дом 138.

В 2019 году проект, предполагающий единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях, будет в реализован в 30 регионах России. Всего с 2019-го по 2021 год будет охвачено 100 городов в 85 субъектах России.

Проект запущен в рамках реализации майского Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 — 2024 годы во исполнение федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.