Фестиваль скандинавской ходьбы пройдет в Набережных Челнах

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). В парке «Прибрежный» Набережных Челнов 6 сентября состоится открытый городской фестиваль скандинавской ходьбы «Здоровье легким шагом 2019», сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Участие в фестивале может принять любой желающий, победители во всех возрастных категориях получат подарки. Предусмотрены следующие дистанции: на 5 км – «Марш здоровья», на 3 км – «Шаг к долголетию», 1 км – «Зеленый маршрут». Победители в каждой возрастной категории получат подарки.

Участникам необходимо будет иметь при себе допуск врача. На площадке мероприятия будут организованы бесплатные пункты питания и проката палок. Перед стартом состоятся мастер-классы по скандинавской ходьбе от опытных инструкторов. Регистрация начнется в 9 часов утра, сам фестиваль стартует в 11 часов.

Предварительно заявки от участников принимаются вплоть до 31 августа по электронной почте: 344992spr@mail.ru (в теме письма указать «Фестиваль»), а также с 8 до 17 часов в местном отделении Союза пенсионеров России по адресу: пр. Набережночелнинский, д. 47, 2-й этаж, каб. 205.

«Также можно зарегистрироваться в день проведения фестиваля, будет работать мандатная комиссия», – отмечается в сообщении. Телефоны для справок: 8-906-123-40-80, 8-937-594-06-91, телефон / факс: 8 (8552) 344-992.

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