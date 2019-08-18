За год средний платеж за услуги ЖКХ вырос на 5%

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). В первом полугодии 2019 года средний платеж за жилищно-коммунальные услуги составил 3 тыс. 687 рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на консенсус-опрос входящих в топ-50 российских банков.

По сравнению с аналогичным периодом 2018-го средний чек за услуги ЖКХ увеличился на 5% по сравнению с тогдашними 3 тыс. 505 рублями.

При этом дороже всего коммуналка оказалась в регионах Севера и Дальнего Востока – например, в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия) и Еврейской автономной области. «К самым дорогим по ЖКУ регионам банки также отнесли Ленинградскую область и Хабаровский край», – добавляет издание.

Наименьшая стоимость жилищно-коммунальных услуг отмечена в регионах Юга России – к примеру, в Курской области и Ставропольском крае. Такую разницу директор по разработке digital-решений Уральского банка реконструкции и развития Александр Патешман объяснил разной продолжительностью отопительного сезона.

Общий же рост платежей за ЖКУ в Федеральной антимонопольной службе объяснили увеличением НДС до 20%, из-за которого в 2019-м тарифы на услуги ЖКХ поднимали дважды: с 1 января на 1,7%, а с 1 июля – на 2,4%. Кроме того, в ФАС напомнили об увеличении тарифов с 1 июля 2018-го – в среднем на 3,6% по стране.

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