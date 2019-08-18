Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике педикулеза

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Накануне нового учебного года Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике и лечению педикулеза. Они размещены на сайте ведомства.

«Не разрешайте ребенку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос – через эти предметы передаются вши», – советуют специалисты родителям детей.

При этом, по словам врачей, заразиться педикулезом можно практически всюду, где люди тесно контактируют друг с другом – в магазине, в общественном транспорте и даже в бассейне.

Для предотвращения заражения вшами в Роспотребнадзоре рекомендуют как соблюдать правила личной гигиены, так и периодически производить взаимные осмотры.

Если же заражение уже произошло, следует приобрести средство для обработки от педикулеза, обработать покрытую волосами часть головы и вымыть ее, после чего удалить погибших вшей и гнид. Затем необходимо постирать и пропарить утюгом постельное белье, вещи и полотенца, отмечают в ведомстве.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.