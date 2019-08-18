В школах Набережных Челнов состоится массовая смена директоров

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). В ряде школ Набережных Челнов перед началом нового учебного года пройдет смена директоров. Об этом пишут «Челнинские известия».

Так, директор средней школы № 5 Рафаэль Мансуров назначен руководителем школы № 1, прежняя директор которой ушла с должности по семейным обстоятельствам. В 5-й школе его сменит Алмаз Адилов – до этого главный специалист Управления образования исполкома города.

Руководившая татарской гимназией № 2 депутат городского Совета Фирдуса Аюпова возглавит лицей-интернат № 84 имени Гали Акыша. На прежнем месте работы ее сменит директор средней школы № 4 Айдар Гарифуллин, которого заменит Айрат Асаинов, сейчас заместитель директора по учебной работе школы № 39. Нынешний же директор лицея-интерната № 84 Шамиль Закиров будет руководить средней школой № 41.

Ранее работавшая заместителем директора кадетской школы имени Н. Кайманова возглавит среднюю школу № 23 – ее прежний руководитель перебралась в Казань. А директором школы № 38 (прежний ушел с должности по болезни) станет нынешний заместитель директора школы № 20 Руслан Нуриев.

«Официальное представление состоится на августовском педсовете», – отмечает издание.

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