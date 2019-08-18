Автор победного гола в матче «Рубина» с «Арсеналом»: Приятно впервые забить за казанский клуб

(Казань, 18 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Автор единственного гола в матче «Рубин» – «Арсенал» Евгений Марков разобрал эпизод со взятием ворот туляков.

«Надеюсь, голевая машина завелась. Приятно забить первый гол за “Рубин“, но главное – команда выиграла. Перед голом мы перестроились на поле, это было написано в записке от тренера. Раз выиграли – значит, все сработало. Была задача принять и пробить – пробил и попал. Очень доволен», – рассказал Марков.

Помимо этого, футболист подвел итог матча в целом: «Была тяжелая игра. Тула – хороший соперник, который быстро контратакует. У них были моменты, как и у нас. Но мы реализовали, поэтому победили».

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