Зурико Давиташвили: Хочу забивать за «Рубин», но главное – чтобы побеждала команда

(Казань, 18 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского футбольного клуба «Рубин» Зурико Давиташвили рассказал об отношениях с другими грузинскими игроками в команде.

«Я тоже хочу забивать, но главное – чтобы команда побеждала, ведь я работаю на команду. Уже забившие Микелтадзе и Кварацхелия не подкалывают по этому поводу, потому что мы одна семья. Радуемся все вместе», – подчеркнул форвард.

Кроме того, Давиташвили рассказал об эпизоде игры против «Арсенала», в котором он попал в перекладину: «Я целился и думал, что забью. Но попал в перекладину. Надо работать дальше, чтобы попадать в ворота».

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