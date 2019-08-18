Приставы смогут оповещать должников о запрете на выезд по SMS

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Со следующего года судебные приставы могут начать оповещать должников о запрете на выезд за пределы России и применении иных мер принудительного исполнения с помощью SMS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции РФ и Федеральную службу судебных приставов.

По информации Минюста, Правительство страны 6 августа внесло в Государственную Думу соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве».

При этом граждане получат возможность получать уведомления от приставов «через личный кабинет на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) и посредством направления коротких текстовых сообщений по сети радиотелефонной связи» в случае наличия письменно подтвержденного согласия на это, пояснили в ФССП.

В расписке также должен быть указан номер сотового телефона, на который будут направлять извещения.

Не имеющие возможности или не изъявившие желание получать уведомления по SMS или через портал госуслуг будут уведомляться традиционными способами, в том числе и по почте, добавили в ведомстве.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.