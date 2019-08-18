Капитан «Рубина» о победе над «Арсеналом»: «Мы сыграли неординарно, и это привело к голу»

(Казань, 18 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Капитан казанского «Рубина» Евгений Башкиров прокомментировал победу команды над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0.

«Забитый гол – это действие всей команды, а не только мой пас пяткой. Была динамичная атака, и каждый действовал, как должен был. Мы сыграли неординарно, и это привело к голу, но не стал бы заострять внимание на моем действии», – подчеркнул Башкиров.

Рассказал футболист и о своих ощущениях после первого матча с капитанской повязкой: «Для меня большая радость выводить на поле команду, которую когда-то выводил на поле наш тренер».

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