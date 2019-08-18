Наставник «Рубина»: Ничего особенного в неточных передачах защитника Егора Сорокина нет

(Казань, 18 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Эдуардо Докампо прокомментировал не самую точную игру в передачах защитника Егора Сорокина.

«Ничего особенного нет. Он пытается играть активнее, делать хорошие передачи. Мы хотим рисковать, чтобы получить чистый выход из обороны в атаку, и из-за этого происходят ошибки», – заявил Докампо.

Кроме того, испанский специалист поделился своим отношением к тому, что все четыре гола в сезоне были забиты игроками, вышедшими на замену: «Это и хорошо, и плохо. Но я хочу, чтобы мы все смотрели на это хорошо. Игроки основного состава делают хорошую работу, а те, кто выходят на замену, ее завершают».

Сегодняшняя встреча казанского «Рубина» с тульским «Арсеналом» на Центральном стадионе столицы Татарстана завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, отличился Евгений Марков.

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