«Рубин» выиграл свой пятисотый матч в РПЛ

(Казань, 18 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном домашнем матче чемпионата России казанский «Рубин» принимал на своем поле тульский «Арсенал», и одержал победу с минимальным счетом 1:0. Свой первый гол за казанцев забил Евгений Марков. Это был юбилейный, пятисотый матч казанцев в рамках Российской премьер-лиги.

После двух поражений подряд с одинаковым счетом 0:1 каждый следующий матч представлялся казанцам кубковым. Нужно было подтверждать обоснованность успешного старта в сезоне, благо сама игра «Рубина» никаких поводов для пессимизма не давала.

Но штраф в 1,2 млн рублей за нарушение клубом ряда требований УЕФА в части соответствия статусов тренера и главного тренера (Роман Шаронов эмоции в раздевалке не скрывал) сильно ударил по клубу. «Рубин» тотчас закрылся наглухо – никаких интервью.

Зато летняя погода, вернувшаяся несколько дней назад, порадовала всех поклонников «Рубина». Правда, было довольно душно. Поэтому и пришло сегодня на футбол в два раза меньше людей, чем на предыдущий домашний матч с ЦСКА, – около 10 тыс. человек.

Что до стартового состава хозяев, то впервые в нем появился полузащитник Камиль Закиров. Полузащитники Вячеслав Подберезкин и Павел Могилевец, еще в прошлом сезоне ставшие ведущими игроками команды, сегодня не попали в заявку на игру – у обоих небольшие повреждения. Кроме того, сегодня впервые в заявку «Рубина» попал защитник Владимир Гранат, получивший тяжелую травму в марте нынешнего года. На трибунах были заметны хоккеисты «Ак Барса», пришедшие поддержать земляков-футболистов.

Более активно игру начали туляки, именно они первыми заработали угловой. Довольно скоро на поле завязалась взаимоатакующая борьба. На острие атак хозяев, как обычно в нынешнем сезоне, оказались грузинские легионеры Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили. Но и та, и другая команда допускали слишком много технического брака, что заметно снижало результативность их действий.

И все же постепенно «Рубин» инициативу перехватил. В середине первого тайма счет должен был стать 1:0, но после эффектного рейда в чужой штрафной Давиташвили пробил в перекладину. Нельзя не отметить, что для развития успеха казанцам явно не хватало привычного прессинга. И в конце тайма «Рубин» едва не пропустил – теперь уже полузащитник «Арсенала» Игорь Горбатенко попал в перекладину. Так что последние минуты первой половины встречи остались за гостями. Да и в целом туляки были чуть активнее в первые 45 минут.

После перерыва на действиях футболистов стала явно сказываться душная атмосфера – скорости снизились, а за ними и активность, игра упростилась. Инициатива была в руках казанцев, но голевых моментов не было. Тренерский штаб «Рубина» усилил нападение, выпустив свежего форварда Евгения Маркова. И эта замена очень скоро сработала. Эффектная комбинация в одно касание: Микелтадзе – Башкиров – Марков, четкий удар по диагонали в дальний угол, 1:0. Первый гол Маркова в составе «Рубина». Жаль, что вскоре свою очередную, четвертую желтую карточку в сезоне получил хорватский защитник хозяев Филип Уремович. Теперь ему придется пропустить следующий матч.

После шести туров в активе казанцев – 10 очков. В следующем туре 25 августа «Рубин» сыграет в Ростове-на-Дону с «Ростовом».

«Рубин» (Казань) – «Арсенал» (Тула) – 1:0 (0:0).

Гол забил: Марков (72).

Предупреждены: Уремович, Микелтадзе – Григалава.

«Рубин»: Дюпин, Степанов, Сорокин, Уремович, Данченко, Башкиров (Плиев, 90), Иг. Коновалов, Закиров (Микелтадзе, 63), Кварацхелия (Марков, 69), Давиташвили, Кьяртанссон.

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