Татар-информ

18 августа 2019, 16:00

Спорт

«Рубин» выиграл свой пятисотый матч в РПЛ

Рекомендуем

Спорт

«Рубин» выиграл свой пятисотый матч в РПЛ

Фото: архив

Казанский клуб с минимальным счетом взял верх над тульским «Арсеналом».

(Казань, 18 августа, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В очередном домашнем матче чемпионата России казанский «Рубин» принимал на своем поле тульский «Арсенал», и одержал победу с минимальным счетом 1:0. Свой первый гол за казанцев забил Евгений Марков. Это был юбилейный, пятисотый матч казанцев в рамках Российской премьер-лиги.

После двух поражений подряд с одинаковым счетом 0:1 каждый следующий матч представлялся казанцам кубковым. Нужно было подтверждать обоснованность успешного старта в сезоне, благо сама игра «Рубина» никаких поводов для пессимизма не давала.

Но штраф в 1,2 млн рублей за нарушение клубом ряда требований УЕФА в части соответствия статусов тренера и главного тренера (Роман Шаронов эмоции в раздевалке не скрывал) сильно ударил по клубу. «Рубин» тотчас закрылся наглухо – никаких интервью.

Зато летняя погода, вернувшаяся несколько дней назад, порадовала всех поклонников «Рубина». Правда, было довольно душно. Поэтому и пришло сегодня на футбол в два раза меньше людей, чем на предыдущий домашний матч с ЦСКА, – около 10 тыс. человек.

Что до стартового состава хозяев, то впервые в нем появился полузащитник Камиль Закиров. Полузащитники Вячеслав Подберезкин и Павел Могилевец, еще в прошлом сезоне ставшие ведущими игроками команды, сегодня не попали в заявку на игру – у обоих небольшие повреждения. Кроме того, сегодня впервые в заявку «Рубина» попал защитник Владимир Гранат, получивший тяжелую травму в марте нынешнего года. На трибунах были заметны хоккеисты «Ак Барса», пришедшие поддержать земляков-футболистов.

Более активно игру начали туляки, именно они первыми заработали угловой. Довольно скоро на поле завязалась взаимоатакующая борьба. На острие атак хозяев, как обычно в нынешнем сезоне, оказались грузинские легионеры Хвича Кварацхелия и Зурико Давиташвили. Но и та, и другая команда допускали слишком много технического брака, что заметно снижало результативность их действий.

И все же постепенно «Рубин» инициативу перехватил. В середине первого тайма счет должен был стать 1:0, но после эффектного рейда в чужой штрафной Давиташвили пробил в перекладину. Нельзя не отметить, что для развития успеха казанцам явно не хватало привычного прессинга. И в конце тайма «Рубин» едва не пропустил – теперь уже полузащитник «Арсенала» Игорь Горбатенко попал в перекладину. Так что последние минуты первой половины встречи остались за гостями. Да и в целом туляки были чуть активнее в первые 45 минут.

После перерыва на действиях футболистов стала явно сказываться душная атмосфера – скорости снизились, а за ними и активность, игра упростилась. Инициатива была в руках казанцев, но голевых моментов не было. Тренерский штаб «Рубина» усилил нападение, выпустив свежего форварда Евгения Маркова. И эта замена очень скоро сработала. Эффектная комбинация в одно касание: Микелтадзе – Башкиров – Марков, четкий удар по диагонали в дальний угол, 1:0. Первый гол Маркова в составе «Рубина». Жаль, что вскоре свою очередную, четвертую желтую карточку в сезоне получил хорватский защитник хозяев Филип Уремович. Теперь ему придется пропустить следующий матч.

После шести туров в активе казанцев – 10 очков. В следующем туре 25 августа «Рубин» сыграет в Ростове-на-Дону с «Ростовом».

«Рубин» (Казань) – «Арсенал» (Тула) – 1:0 (0:0).
Гол забил: Марков (72).
Предупреждены: Уремович, Микелтадзе – Григалава.
«Рубин»: Дюпин, Степанов, Сорокин, Уремович, Данченко, Башкиров (Плиев, 90), Иг. Коновалов, Закиров (Микелтадзе, 63), Кварацхелия (Марков, 69), Давиташвили, Кьяртанссон.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов: Без силовых приемов современный хоккей некрасивый
Новости дня
16:34
Наставник «Арсенала»: «“Рубин“ воспользовался нашей ошибкой в обороне»

Игорь Черевченко прокомментировал поражение, понесенное его подопечными от казанцев.

16:00
«Рубин» выиграл свой пятисотый матч в РПЛ

Казанский клуб с минимальным счетом взял верх над тульским «Арсеналом».

15:52
Роспотребнадзор напомнил авиапассажирам их права при задержке рейса
15:20
В Казани небольшой пожар в магазине был потушен пивом

Пожар случился в магазине пива на Вишневского.

14:35
ГИБДД Казани оштрафовала водителя, прокатившего приятеля на крыше авто

Мужчин вычислили по ролику, опубликованному в социальных сетях.

14:18
Синоптики Татарстана предупредили об очередной грозе

Во время грозы порывы ветра усилятся до 15 — 20 м/с.

14:03
Полицейские задержали парней, которые изрисовали прогулочную зону у озера Кабан в Казани

Злоумышленниками оказались трое молодых людей в возрасте 18, 23 и 24 лет.

13:26
Минздрав РФ предложил тестировать работников на алкоголь
12:51
За сутки лжебанкиры похитили у татарстанцев более миллиона рублей

Во всех случаях аферисты действовали по одной схеме – убеждали жертв перевести деньги на резервные счета.

12:24
Диетолог назвала сорт сыра, полезный для гипертоников
12:09
При попытке купить полимерную крошку бизнесмен из Челнов отдал аферистам 220 тысяч рублей

Номер афериста был зарегистрирован в Ростовской области.

11:22
Сегодня Татарстан ждет 31-градусная жара

В республике ожидается гроза с кратковременным усилением ветра.

11:21
Челнинец попал в больницу после того, как опрокинул на себя ведро с гудроном

Инцидент произошел в поселке Сидоровка.

10:55
В Верхнеуслонском районе сожгли гараж с двумя квадроциклами и лодкой

Пожар случился в Введенской слободе на Нагорной улице.

10:25
В Тукаевском районе спасатели помогли рыбаку, у которого на катере закончилось топливо

Мужчину обнаружили на реке Кама неподалеку от поселка Кырныш.

10:07
У метро «Горки» в Казани ночью случился крупный пожар

На площади 600 квадратных метров загорелся металлический ангар.

10:02
На фестивале Чистополя барду Дмитрию Бикчентаеву присвоено звание заслуженного работника культуры РТ

Награду музыканту-инструменталисту вручили помощник Президента РТ Олеся Балтусова и глава города Дмитрий Иванов.

09:40
В дни открытия и закрытия WorldSkills общественный транспорт будет ходить до 23.30

В период с 21 по 27 августа текущего года работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться согласно утвержденным графикам движения.

08:14
Татарстанец стал победителем первых Всероссийских соревнований по пара-стендовой стрельбе

I Всероссийские соревнования по пара-стендовой стрельбе прошли с 15 по 17 августа 2019 года на стрельбище «Свияга» в Верхнеуслонском районе РТ.

07:15
Жителей Приволжского района приглашают на ярмарку вакансий

Посетители смогут встретиться с представителями кадровых служб предприятий Казани.

06:27
Девочка из Бельгии выиграла на Сабантуе в Испании татарский бархатный костюм

Бархатный женский комплект с вышивкой гладью стал именным призом от заместителя министра культуры РТ Гузель Шариповой.

05:36
В ряде домов Нижнекамска временно отключат свет

19 и 20 августа рабочие обследуют и ликвидируют неполадки на 131-й трансформаторной подстанции.

04:26
В Альметьевске на двух улицах временно отключат светофоры

Госавтоинспекция просит водителей соблюдать требования дорожных знаков, а пешеходов быть внимательными при переходе проезжей части.

03:32
Для лучших животноводов и ветработников в Кукморском районе провели Сабантуй

Передовиков труда поздравили с праздником и вручили подарки.

02:34
Артисты татарской филармонии дали концерт для жителей Верхнеуслонского района

Филармоническому музыкально-литературному лекторию 15 августа исполнилось 74 года.

События