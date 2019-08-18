(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). В Казани небольшой пожар в магазине был потушен пивом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в МЧС поступило сообщение о том, что в магазине пива на Вишневского случился пожар — на площади два квадратных метра загорелись вещи», — сказали в пресс-службе.

На место по второму номеру вызова оперативно прибыли пожарные, однако пожар к тому моменту уже был потушен.

Как выяснилось, из-за высокой температуры лопнула пластиковая кега с пивом. Алкогольный напиток потушил возгорание ещё до появления первых расчетов.

Специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

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