(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). ГИБДД Казани оштрафовала водителя, прокатившего приятеля на крыше авто, сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.
«В процессе мониторинга соцсетей полицейские нашли видео, на котором на крыше "Тойоты" катается мужчина. Сотрудники ДПС установили автомобиль, его водителя – 54-летнего местного жителя, и его 53-летнего приятеля», – рассказали в организации.
На мужчин составили административные протоколы и оштрафовали.
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