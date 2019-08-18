Роспотребнадзор напомнил авиапассажирам их права при задержке рейса

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Роспотребнадзор напомнил авиапассажирам об их правах в случае задержки рейсов. Рекомендации по действиям опубликованы на официальном сайте ведомства.

Так, в случае задержки рейса пассажиры имеют право отказаться от полета и вернуть деньги — в этом случае это возможно даже для тех билетов, которые были указаны как невозвратные. Кроме того, с авиаперевозчика можно взыскать компенсацию морального вреда и возмещение убытков: например, если из-за задержки не удалось попасть на заранее оплаченные экскурсии.

За просроченную доставку багажа взыскивается штраф в размере четверти МРОТ за каждый час, но этот штраф не должен превышать половину стоимости авиабилета. Перевозчик выплатит санкцию, если не сможет доказать, что причиной просрочки была непреодолимая сила, устранение неисправности борта, угрожающей жизни пассажиров, или иные обстоятельства, не зависящие от компании.

При задержке рейса клиент вправе потребовать бесплатные услуги: хранение багажа, предоставление прохладительных напитков, совершение двух телефонных звонков или отправку двух сообщений по электронной почте. Кроме того, при необходимости пассажиру должны предоставить комнату матери и ребенка.

Если рейс задерживают на четыре и более часа, то пассажирам предоставят горячее питание. Если ожидание превысит восемь часов, то авиакомпания должна разместить клиентов в гостинице, а также предоставить им трансфер до аэропорта.

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