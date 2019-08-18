Синоптики Татарстана предупредили об очередной грозе

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Ночью и днем завтра, 19 августа, на территории Татарстана местами ожидается гроза, предупреждает Гидрометцентр РТ.
Грозу будет сопровождать кратковременное усиление ветра — до 15 — 20 м/с.
(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Ночью и днем завтра, 19 августа, на территории Татарстана местами ожидается гроза, предупреждает Гидрометцентр РТ.
Грозу будет сопровождать кратковременное усиление ветра — до 15 — 20 м/с.
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