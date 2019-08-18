(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). За сутки лжебанкиры похитили у татарстанцев более миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Так, в минувшую пятницу в полиции 28-летняя жительница Челнов рассказала, что неизвестный связался с ней, представился сотрудником банка и убедил перевести сбережения на якобы резервный счет. Таким образом девушка лишилась 110 тысяч рублей», – рассказали в полиции.

По аналогичной схеме мошенники обманули в тот день двоих жительниц Чистопольского района. В одном случае мошенники похитили у 36-летней женщины из Чистополя 196 тысяч рублей, во втором – убедили пенсионерку перевести на их счет 830 тысяч рублей.

В данный момент полицейские пытаются установить злоумышленников. Возбуждены уголовные дела.

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