Татар-информ

18 августа 2019, 12:09

Происшествия

При попытке купить полимерную крошку, бизнесмен из Челнов отдал аферистам 220 тысяч рублей

Рекомендуем

Происшествия

При попытке купить полимерную крошку, бизнесмен из Челнов отдал аферистам 220 тысяч рублей

Номер афериста был зарегистрирован в Ростовской области.

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). При попытке купить полимерную крошку, бизнесмен из Челнов отдал аферистам 220 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Челнинец рассказал в полиции, что связался с поставщиком, которого он нашел на сайте объявлений, перевел на его счет предоплату, но не получил товар в установленный срок», – рассказали в полиции.

В данный момент полицейскими установлено, что номер афериста зарегистрирован в Ростовской области. По данному факту возбуждено дело о мошенничестве.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Верхнеуслонском районе сожгли гараж с двумя квадроциклами и лодкой

Новости дня
12:09
При попытке купить полимерную крошку, бизнесмен из Челнов отдал аферистам 220 тысяч рублей

Номер афериста был зарегистрирован в Ростовской области.

11:22
Сегодня Татарстан ждет 31-градусная жара

В республике ожидается гроза с кратковременным усилением ветра.

11:21
Челнинец попал в больницу после того, как опрокинул на себя ведро с гудроном

Инцидент произошел в поселке Сидоровка.

10:55
В Верхнеуслонском районе сожгли гараж с двумя квадроциклами и лодкой

Пожар случился в Введенской слободе на Нагорной улице.

10:25
В Тукаевском районе спасатели помогли рыбаку, у которого на катере закончилось топливо

Мужчину обнаружили на реке Кама неподалеку от поселка Кырныш.

10:07
У метро «Горки» в Казани ночью случился крупный пожар

На площади 600 квадратных метров загорелся металлический ангар.

10:02
На фестивале Чистополя барду Дмитрию Бикчентаеву присвоено звание заслуженного работника культуры РТ

Награду музыканту-инструменталисту вручили помощник Президента РТ Олеся Балтусова и глава города Дмитрий Иванов.

09:40
В дни открытия и закрытия WorldSkills общественный транспорт будет ходить до 23.30

В период с 21 по 27 августа текущего года работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться согласно утвержденным графикам движения.

08:14
Татарстанец стал победителем первых Всероссийских соревнований по пара-стендовой стрельбе

I Всероссийские соревнования по пара-стендовой стрельбе прошли с 15 по 17 августа 2019 года на стрельбище «Свияга» в Верхнеуслонском районе РТ.

07:15
Жителей Приволжского района приглашают на ярмарку вакансий

Посетители смогут встретиться с представителями кадровых служб предприятий Казани.

06:27
Девочка из Бельгии выиграла на Сабантуе в Испании татарский бархатный костюм

Бархатный женский комплект с вышивкой гладью стал именным призом от заместителя министра культуры РТ Гузель Шариповой.

05:36
В ряде домов Нижнекамска временно отключат свет

19 и 20 августа рабочие обследуют и ликвидируют неполадки на 131-й трансформаторной подстанции.

04:26
В Альметьевске на двух улицах временно отключат светофоры

Госавтоинспекция просит водителей соблюдать требования дорожных знаков, а пешеходов быть внимательными при переходе проезжей части.

03:32
Для лучших животноводов и ветработников в Кукморском районе провели Сабантуй

Передовиков труда поздравили с праздником и вручили подарки.

02:34
Артисты татарской филармонии дали концерт для жителей Верхнеуслонского района

Филармоническому музыкально-литературному лекторию 15 августа исполнилось 74 года.

01:24
Крупную коллекцию картин малоизвестного художника нашли в Нижнекамском районе

Выставку из 300 работ Михаила Буканина проведут в селе Шереметьевка, после чего перевезут в музей Нижнекамска.

00:18
В Рыбно-Слободском районе наградили передовых комбайнеров уборочной кампании–2019

Замглавы Минсельхозпрода РТ совершил рабочую поездку и проверил ход полевых работ в муниципальном образовании.

17.08 23:01
Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов: Без силовых приемов современный хоккей некрасивый

Лукоянов рассказал о причинах большого количества силовых приемов в матче.

17.08 21:24
Роспотребнадзор по РТ проведет День открытых дверей для предпринимателей 21 августа

Казанских предпринимателей ждут по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, д. 30.

17.08 20:32
В фонде «Ярдэм» стартовали реабилитационные курсы для слепых и слабовидящих людей

Проект по реабилитации слепых и слабовидящих людей «Видеть и слышать сердцем» стал победителем конкурса грантов Президента РФ.

17.08 19:40
Казанский волейбольный «Зенит» в полном составе соберется через полтора месяца

Официальный сезон для «Зенита» начнется 17 сентября домашними матчами предварительного этапа Кубка России.

17.08 19:03
Наставник «Нефтехимика»: Сегодня в матче против «Ак Барса» мы выставили самый боевой состав

Вячеслав Буцаев поделился мнением о просматриваемых клубом хоккеистах.

17.08 18:25
Джастин Азеведо: К грядущему сезону «Ак Барс» готов на 80%

Нападающий казанского клуба прокомментировал свою результативность в предсезонных турнирах.

17.08 18:11
Нападающий «Ак Барса»: Не делайте выводов от игры по предсезонным матчам, в сезоне все изменится

Михаил Фисенко поделился эмоциями от первой забитой шайбы за казанский клуб.

17.08 17:50
Квартальнов: Первый матч «Ак Барса» на «Кубке Латвийских железных дорог» пропустит пять хоккеистов

Наставник казанского хоккейного клуба прокомментировал победу в контрольном матче над «Нефтехимиком».

События