(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). При попытке купить полимерную крошку, бизнесмен из Челнов отдал аферистам 220 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«Челнинец рассказал в полиции, что связался с поставщиком, которого он нашел на сайте объявлений, перевел на его счет предоплату, но не получил товар в установленный срок», – рассказали в полиции.

В данный момент полицейскими установлено, что номер афериста зарегистрирован в Ростовской области. По данному факту возбуждено дело о мошенничестве.

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