В Верхнеуслонском районе сожгли гараж с двумя квадроциклами и лодкой

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском районе сгорел гараж с двумя квадроциклами и лодкой, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«Накануне вечером в МЧС поступило сообщение о пожаре в кирпичном гараже на Нагорной улице в Введенской слободе. На месте пожарных ПСЧ № 8 встретил хозяин постройки, который объяснил, что внутри никого нет», – рассказали в МЧС.
Спустя полтора часа огнеборцы полностью потушили пожар. Огонь уничтожил здание на площади 200 квадратных метров, квадроциклы и лодку.
По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.