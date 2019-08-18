Диетолог назвала сорт сыра, полезный для гипертоников

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). При гипертонии полезно есть моцареллу, заявила американский диетолог Сара Шенкер. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание Express.

В сырах содержится большое количество кальция и других полезных микроэлементов, отметила врач. Многие гипертоники отказываются от этого продукта из-за большого содержания соли, но решением проблемы станет моцарелла. Этот слабосоленый сыр отличается пониженным содержанием жира.

«Если у вас высокие уровни холестерина или кровяного давления, следует контролировать употребление продуктов с высоким содержанием жиров», — сказала Шенкер.

Она также рекомендовала обратить внимание на творог и белые сыры, такие как козий или тофу. Эти продукты снабдят организм кальцием.

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