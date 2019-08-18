(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). У метро «Горки» в Казани ночью случился крупный пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«После двух часов ночи в МЧС поступило сообщение о возгорании за зданием № 24 на улице Родины. На место отправились пожарные ПСЧ № 6, которые установили, что на площади 600 квадратных метров горит металлический ангар. На месте был объявлен второй ранг пожара», – рассказали в МЧС.

Пожарными был создан штаб по тушению. К ликвидации привлекли 58 человек, в том числе 47 человек – от МЧС России.

В 3.57 огнеборцы объявили о ликвидации открытого горения. Спустя два часа пожар был потушен полностью.

В результате случившегося никто не пострадал. Специалисты выясняют, из-за чего произошло возгорание.

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