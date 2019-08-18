Татарстанец стал победителем первых Всероссийских соревнований по пара-стендовой стрельбе

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Татарстанец Александр Сахарнов стал победителем первых Всероссийских соревнований по пара-стендовой стрельбе, сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

«Тетюшанин выступал в категории „на коляске“ и по итогам 5 серий поразил 97 мишеней», — говорится в сообщении.

Второе место занял Андрей Петрунин из Пензы, который проиграл Сахарнову 20 точных выстрелов. На третьем месте оказался еще один спортсмен из Пензы Олег Королев, 47/125.

«Начало развитию пара-стендовой стрельбы в России положено, и мы надеемся, что это уже на следующий год статус соревнований будет официальным — чемпионат России, а вид спорта войдет в реестр Минспорта России, что откроет перед пара-стрелками новые интересные перспективы», — отметил Президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ, заслуженный тренер России Сергей Демин.

I Всероссийские соревнования по пара-стендовой стрельбе прошли при поддержке Патронного завода Феттеръ и компании Flamax с 15 по 17 августа 2019 года на стрельбище «Свияга» в Верхнеуслонском районе Татарстана. В них приняли участие стрелки из 5 регионов страны.

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