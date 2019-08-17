Оксана Романова

18 августа 2019, 10:02

Культура

На фестивале Чистополя барду Дмитрию Бикчентаеву присвоено звание заслуженного работника культуры РТ

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Культура

На фестивале Чистополя барду Дмитрию Бикчентаеву присвоено звание заслуженного работника культуры РТ

Фото: Олеся Балтусова

Награду музыканту-инструменталисту вручили помощник Президента РТ Олеся Балтусова и глава города Дмитрий Иванов.

(Казань, 18 августа, «Татар-информ», Оксана Романова). На фестивале авторской песни «Литературный Чистополь» известному далеко за пределами Казани и Татарстана барду Дмитрию Бикчентаеву присвоено звание «Заслуженный работник культуры РТ». Награду музыканту, создателю уникального ансамбля плохо видящих, но обладающих прекрасным слухом детей «НеЗаМи», члену жюри многочисленных конкурсов авторской песни в России, в том числе знаменитого на всю страну Грушинского фестиваля, вручили помощник Президента РТ Олеся Балтусова и глава города Чистополь Дмитрий Иванов.

Указ Президента РТ о присвоении Дмитрию Бикчентаеву как музыканту-мультиинструменталисту звания «Заслуженный работник культуры РТ» зачитала со сцены Олеся Балтусова.

«Это был сюрприз для него, но, по-моему, он явно догадывался. Я же впервые вручала звание, которое дают профессионалам своего дела, прошедшим большой путь. Это было волнительно и радостно, при полном зале. Фестиваль собрал также звезд авторской песни — Эльмира Галеева, Юлия Зиганшина. Приехали поддержать дети барда Владимира Муравьева, друзья, туристы, поклонники авторской песни. Все аплодировали стоя. Для меня большая честь вручить ему это звание», — прокомментировала она «Татар-информ» торжественное событие.

Дмитрий Бикчентаев — создатель фестивалей, ансамблей, клубов, педагог, композитор, напомнила Балтусова, «потрясающий человек, который научил меня, моих детей и огромное количество людей в мире понимать и любить поэзию и музыку».

К слову, гран-при фестиваля «Литературный Чистополь», который проходил в городе с 16 августа, жюри присудило сегодня Светлане Спесивцевой из Озерска. В следующем году фестиваль авторской песни в Чистополе отметит свой первый юбилей — 5 лет.

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