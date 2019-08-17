Девочка из Бельгии выиграла на Сабантуе в Испании татарский бархатный костюм

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Девочка из Бельгии Николь Каньяндекви выиграла татарское платье на Сабантуе в Испании за песню на татарском языке, сообщает организация «Татары в Бельгии».

Татарский народный праздник прошел в Испании на прошлых выходных, его организовал коллектив международного лагеря Tatar camp for kids in Spain.

«Бархатный женский комплект с вышивкой гладью являлся именным призом от заместителя министра культуры Республики Татарстан Гузель Шариповой за лучшее исполнение знаменитой „И туган тел“», — говорится в сообщении.

14-летняя Николь родом из Бельгии, она приезжает в лагерь уже второй год, а стихи Габдуллы Тукая выучила еще в прошлом году. С ней вместе соревновались ребята из Бельгии, Германии и Нидерландов. Зрители выбрали Николь за мелодичность, эмоциональность, уверенность в исполнении.

Николь говорит на английским, французском и фламандском языках, а в лагере Tatar camp for kids in Spain осваивает татарский. Девочка мечтает однажды на зимние каникулы приехать в Казань, увидеть много снега и взять с собой свой новый бархатный костюм.

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