В Рыбно-Слободском районе наградили передовых комбайнеров уборочной кампании–2019

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству Назип Хазипов совершил поездку в Рыбно-Слободский район и проверил ход полевых работ, сообщает пресс-служба Минсельхоза РТ.
Уборочная площадь в муниципальном образовании составляет 45,5 тыс. гектаров. По данным на 16 августа, обмолочено 12,37 тыс. гектаров (27,2% от общего объема). Намолочено 32,7 тыс. тонн, средняя урожайность составила 26,5 центнера на гектар.
После осмотра Назип Хазипов наградил передовиков уборочной кампании района: Петра Шербакова и Агзяма Хисматова из ООО «Логос» и Самигуллу Набиуллина из ООО «Кама Агро».
В конце июля Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ объявило о проведении конкурса на звание лучшего комбайнера агропромышленного комплекса республики. Ранее в Сармановском районе премировали первых победителей конкурса комбайнеров.