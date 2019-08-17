Крупную коллекцию картин малоизвестного художника нашли в Нижнекамском районе

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). 18 августа в селе Шереметьевка откроют выставку из 300 работ уроженца села Михаила Буканина, всю жизнь писавшего картины, но почти никогда не занимавшегося продвижением своего творчества, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Михаил Буканин всю свою жизнь проработал в Нижнекамске: преподавал в детской художественной школе, «Кванториуме», работал оформителем на заводах. Два года назад мужчина умер, а когда коллеги начали разбирать его архив творческих работ, то обнаружили, что в коллекции хранится около 500 работ разных жанров. Среди них — портреты, пейзажи, натюрморты, написанные акварелью, маслом или карандашом.

«Сельские пейзажи Буканина умиротворяют, психологические портреты заставляют задуматься, натюрморты напоминают о Ван Гоге и Сардженте», — отмечается в источнике.

«Галерея портретов очень разноплановая. Он писал людей в течение всей жизни. Здесь и солдаты Великой Отечественной войны, и святой Иоанн Кронштадтский, и Пётр I, и Суворов с Нахимовым, и патриарх Алексий II, и Игорь Тальков, и советские рабочие, и молодые женщины, и много других образов», — рассказала искусствовед Елена Потёмкина, которая два года систематизировала наследие художника.

В церемонии открытия выставки поучаствуют коллеги Буканина, его воспитанники, супруга Анна, священнослужители (в течение 26 лет Михаил Буканин преподавал рисование в воскресной школе на Красном Ключе).

После коллекцию художника перевезут в городской музей.

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