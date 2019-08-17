Для лучших животноводов и ветработников в Кукморском районе провели Сабантуй

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Для лучших животноводов и ветеринарных работников района в Кукморе, на Центральном стадионе имени Рината Мухаметшина, провели традиционный Сабантуй, пишет газета «Трудовая слава».

В торжественной церемонии приняли участие глава района Сергей Димитриев, замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству Назип Хазипов и другие официальные лица. Они поздравили собравшихся с праздником и вручили подарки передовикам.

«Нынче праздник решили провести на Центральном стадионе, чтобы работники сельского хозяйства отдохнули на природе и насладились красотами Кукмора», — сказал Сергей Димитриев.

Он отметил высокие показатели района в животноводстве и земледелии, поблагодарив передовиков труда за их деятельность: «Все это — результат вашей целенаправленной работы. Спасибо вам за ваш труд».

Гостей праздника порадовали выступления самодеятельных артистов Кукморского района. Также сельхозработники испытали свои силы в разборке и сборке доильного аппарата, беге в валенках, сумо, поднятии гири и других состязаниях.

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