Артисты татарской филармонии дали концерт для жителей Верхнеуслонского района

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Артисты Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая провели для жителей Введенской Слободы концерт, сообщает «Волжская новь».

В течение полутора часов вокалисты исполняли классические произведения известных авторов. Зрители смогли насладиться не только красивыми голосами исполнителей, но и игрой музыкантов на скрипке и виолончели. Все посетители остались довольны концертом и активно поддерживали артистов в течение всего представления аплодисментами и криками «Браво».

Некоторые зрители признались, чтобы посмотреть концерт, им пришлось преодолеть пять километров.

«Мы пришли из Петропавловской Слободы — за пять километров отсюда, чтобы посмотреть концерт. Нисколько не жалеем, чудесно провели время», — выразили признательность местные жители.

Руководитель коллектива Владимир Васильев отметил, что главное для них — благодарный зритель: «Мы готовы радовать его снова и снова, и лучшая для нас награда — его признание».

Филармоническому музыкально-литературному лекторию 15 августа исполнилось 74 года.

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